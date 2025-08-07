В эти дни в Баку усилится ветер, понизится температура воздуха

После продолжительной жары с вечера 8 августа ожидается периодическое усиление северо-западного ветра, который продлится до 12 августа.

О этом 1news.az сообщает со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Прогнозируется, что в конце недели и в первые дни следующей недели температура воздуха понизится на 3-5 градусов по сравнению с предыдущими днями.

В связи с усилением ветра отдыхающим на пляжах Абшерона рекомендуется соблюдать осторожность - температура морской воды 9, 10 и 11 августа составит 27–29 градусов тепла.

Отметим, что в международной практике метеорологическим явлением под названием «жаркая волна» считается период, когда в течение пяти и более дней дневная максимальная температура воздуха превышает среднемесячную максимальную температуру на 5 градусов и более.