Азербайджанский газ поступил в Сирию

Азербайджанский газ, поставляемый в Сирию через турецкую провинцию Килис, достиг газораспределительной станции Cender Gaz в центральной провинции Хомс, откуда будет перенаправлен на теплоэлектростанции Насырийе и Тешрин близ столицы Дамаска, передает Trend.

Вентили подачи газа в электростанции были открыты на церемонии с участием заместителя министра энергетики Сирии Гайяса Дияба и губернатора Хомса Абдуррахмана эль-Амана.

По словам Г. Дияба, пропускная способность газопровода составляет 3,4 млн кубометров в сутки, тогда как на сегодняшний день по линии подается 1,4 млн кубометров азербайджанского газа, что позволит производить 250 мегаватт электроэнергии.

Замминистра назвал поставку азербайджанского газа через Турцию «весомым вкладом в стабильность Сирии».

Напомним, что поставки азербайджанского газа через Турцию в Сирию начались 2 августа.