Израиль приветствует подписание совместной декларации Азербайджана и Армении

Поздравляем президента Трампа! Ваше смелое руководство и глобальное видение сделали возможным ещё одно мирное соглашение.

Об этом написал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в соцсети Х.

"Я также поздравляю президента Азербайджана Ильхама Алиева, Премьер-министра Армении Пашиняна, а также народы Азербайджана и Армении с подписанием этого исторического соглашения. Пусть все вы насладитесь новой эпохой примирения и общего процветания",- говорится в публикации.

В то же время президент Израиля Ицхак Герцог также в соцсети X написал о Совместной декларации, подписанной президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном совместно с президентом США Дональдом Трампом.