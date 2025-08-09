Украинские СМИ назвали мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией историческим событием - ФОТО

Популярные украинские СМИ уделили большое внимание встрече Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Вашингтоне, состоявшейся по приглашению Президента США Дональда Трампа, и достигнутой важной договоренности.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в статьях, опубликованных на сайтах информационных агентств «Укринформ», УНИАН, «РБК-Украина», «Интерфакс-Украина», Gordon, Korrespondent, TCH и других новостных порталов особое место уделено значимости декларации о разрешении конфликта между Азербайджаном и Арменией. В то же время отмечается, что подписание Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном Совместной декларации при посредничестве Президента США Дональда Трампа положило конец многолетнему конфликту и открыло новые возможности для сотрудничества в регионе. В этой связи было подчеркнуто, что с проектом «Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания» (TRIPP) достигнута договоренность о создании беспрепятственного доступа с основной территории Азербайджана в Нахчыванскую Автономную Республику.

Украинская пресса назвала мирное соглашение историческим событием для региона и мира в целом, а также отметила роль США. Кроме того, было отмечено, что Президент США подписал с обоими лидерами отдельные соглашения об энергетике, технологиях, безопасности границ, инфраструктуре и торговом сотрудничестве как с Арменией, так и с Азербайджаном.