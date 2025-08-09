 Украинские СМИ назвали мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией историческим событием - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Украинские СМИ назвали мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией историческим событием - ФОТО

First News Media20:50 - Сегодня
Украинские СМИ назвали мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией историческим событием - ФОТО

Популярные украинские СМИ уделили большое внимание встрече Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Вашингтоне, состоявшейся по приглашению Президента США Дональда Трампа, и достигнутой важной договоренности.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в статьях, опубликованных на сайтах информационных агентств «Укринформ», УНИАН, «РБК-Украина», «Интерфакс-Украина», Gordon, Korrespondent, TCH и других новостных порталов особое место уделено значимости декларации о разрешении конфликта между Азербайджаном и Арменией. В то же время отмечается, что подписание Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном Совместной декларации при посредничестве Президента США Дональда Трампа положило конец многолетнему конфликту и открыло новые возможности для сотрудничества в регионе. В этой связи было подчеркнуто, что с проектом «Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания» (TRIPP) достигнута договоренность о создании беспрепятственного доступа с основной территории Азербайджана в Нахчыванскую Автономную Республику.

Украинская пресса назвала мирное соглашение историческим событием для региона и мира в целом, а также отметила роль США. Кроме того, было отмечено, что Президент США подписал с обоими лидерами отдельные соглашения об энергетике, технологиях, безопасности границ, инфраструктуре и торговом сотрудничестве как с Арменией, так и с Азербайджаном.

Поделиться:
418

Актуально

Повестка Президента

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал ...

Политика

Израиль приветствует подписание совместной декларации Азербайджана и Армении

Политика

Азербайджанский газ поступил в Сирию

Политика

Украинские СМИ назвали мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией ...

Политика

Израиль приветствует подписание совместной декларации Азербайджана и Армении

Джейхун Байрамов обсудил с узбекским коллегой свой визит в США

Азербайджанский газ поступил в Сирию

Украинские СМИ назвали мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией историческим событием - ФОТО

Выбор редактора

Новая инвестиция SOFAZ в Италии - эволюция партнёрства от углеводородов к устойчивой энергетике - ФОТО - ВИДЕО

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

Белый дом обнародовал график встреч Трампа с лидерами Азербайджана и Армении

8 августа будет исторический день для Азербайджана, Армении, США и мира - Трамп

Ожидается подписание Совместной декларации между Президентом Ильхамом Алиевым и Премьер-министром Николом Пашиняном в Вашингтоне

Ильхам Алиев предложил присудить Трампу Нобелевскую премию мира

Последние новости

Израиль приветствует подписание совместной декларации Азербайджана и Армении

Сегодня, 22:20

Джейхун Байрамов обсудил с узбекским коллегой свой визит в США

Сегодня, 22:10

Азербайджанский газ поступил в Сирию

Сегодня, 21:40

В Агстафе автомобиль врезался в автосервис, три человека пострадали

Сегодня, 21:00

Украинские СМИ назвали мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией историческим событием - ФОТО

Сегодня, 20:50

ОИС приветствует соглашение, достигнутое между Азербайджаном и Арменией

Сегодня, 20:30

ОБСЕ готова выполнить возложенные на нее задачи в рамках своего мандата для реализации Совместной декларации

Сегодня, 20:20

МИД Грузии: Историческое соглашение между Азербайджаном и Арменией открывает новые возможности для долгосрочного и устойчивого развития региона

Сегодня, 20:00

Хакан Фидан: Зангезурский коридор станет ключевым звеном маршрута от Европы до глубин Азии

Сегодня, 19:45

Таджикистан приветствует подписание декларации между Азербайджаном и Арменией

Сегодня, 19:35

Президент Ильхам Алиев позвонил Шавкату Мирзиёеву

Сегодня, 19:25

СМИ Греции: В Белом доме достигнут исторический мир – Армения и Азербайджан открыли новую страницу - ФОТО

Сегодня, 19:05

Ирина Зарецкая завоевала серебряную медаль на Всемирных играх

Сегодня, 18:55

МИД РФ прокомментировал переговоры лидеров Азербайджана и Армении в Вашингтоне

Сегодня, 18:40

АЖД вносит изменения в график движения поездов по Абшеронской кольцевой в рабочие дни

Сегодня, 18:25

Влад Лисовец отметил 53-летие в родном Баку на берегу Каспия - ФОТО

Сегодня, 18:20

Установлены личности подвергшихся нападению шакала в Джалилабаде - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 18:10

Президент Ильхам Алиев позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану

Сегодня, 18:00

Глобальные СМИ уделяют внимание встрече Дональда Трампа, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна - ФОТО

Сегодня, 17:43

Иран арестовал 20 предполагаемых шпионов Израиля

Сегодня, 17:30
Все новости
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ичеришехер — это не просто сердце старого Баку, это место, где каждый камень пропитан историей, а каждый поворот может удивить.08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30