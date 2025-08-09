 АЖД вносит изменения в график движения поездов по Абшеронской кольцевой в рабочие дни | 1news.az | Новости
Общество

АЖД вносит изменения в график движения поездов по Абшеронской кольцевой в рабочие дни

First News Media18:25 - Сегодня
ЗАО "Азербайджанские железные дороги" вносит изменения в график движения поездов по Абшеронской кольцевой в рабочие дни.

Как сообщает Report со ссылкой на АЖД, нововведения, планируемые в связи с ремонтными работами на участке Баку-Кешля, вступят в силу с 11 августа.

Ниже приведено время отправки поездов по соответствующим маршрутам:

Баку - Хырдалан: 06:00, 07:25, 07:42, 09:15, 16:30, 18:50, 19:15;

Баку – Хырдалан – Сумгайыт: 17:00, 17:25, 18:20, 20:35;

Сумгайыт - Хырдалан - Баку: 07:55, 08:10, 09:25, 19:10;

Хырдалан - Баку: 06:50, 08:07, 08:14, 08:25, 08:32, 09:44, 10:05, 17:26, 19:29, 19:40, 20:00;

Баку – Пиршаги – Сумгайыт: 06:25 (экспресс), 06:37, 06:50 (экспресс), 08:00, 08:13, 08:30, 08:50, 09:10, 10:00, 11:00, 12:05, 15:00, 15:50, 16:20, 16:50, 17:50, 18:15, 18:30, 18:55, 19:15, 19:35, 20:10, 20:35, 21:00, 22:00, 22:30;

Сумгайыт – Пиршаги – Баку: 06:20, 07:00, 07:13, 07:25, 07:40, 07:50, 08:20 (экспресс), 09:05, 10:15, 10:40, 11:00, 12:00, 15:00, 16:00, 16:50, 17:20, 17:50, 18:10, 18:30, 18:50, 19:30, 19:55 (экспресс), 20:10, 20:35, 21:10, 22:00.

"В связи с ремонтными работами на некоторых рейсах могут наблюдаться кратковременные задержки. Просим пассажиров с пониманием отнестись к временным неудобствам", - говорится в сообщении.

