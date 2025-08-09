СМИ Греции: В Белом доме достигнут исторический мир – Армения и Азербайджан открыли новую страницу - ФОТО

Влиятельные СМИ Греции широко осветили Совместную декларацию, подписанную в Вашингтоне при посредничестве Президента США Дональда Трампа Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, издание Naftikachronika пишет, что «в засвидетельствованном соглашении стороны заявили о полном прекращении конфликта, восстановлении торговых и дипломатических отношений, взаимном признании суверенитета и территориальной целостности». Подчеркивается, что этот шаг привел к подписанию исторического документа о мире в Белом доме. В статье также упоминается инициатива о присуждении Трампу Нобелевской премии мира за его роль в мирном процессе.

Как сообщает новостной портал Tanea, Трамп подтвердил, что встреча в Вашингтоне «установила мир», и отметил, что лидеры провели саммит в атмосфере взаимного доверия.

Издание Business Daily отмечает, что встреча рассматривается как стратегический шаг, «положивший конец конфликту, который длился четыре десятилетия», и направленный на сознательное ослабление влияния Москвы в регионе.

Сайт Capital.gr, телеканал CNN Greece и другие медиаструктуры также уделили внимание вашингтонскому соглашению.