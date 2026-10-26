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Общество

Ватикан пообещал разобраться с армянскими фейками в Vatican News

Редакция 1news22:55 - 26 / 10 / 2026
Ватикан пообещал разобраться с армянскими фейками в Vatican News

Префект Дикастерии по межрелигиозному диалогу Святого Престола кардинал Джордж Джейкоб Кувакад заявил, что проблема, связанная с тиражируемыми в информационном агентстве Ватикана Vatican News армянскими фейками, будет устранена.

Как передает Report, об этом кардинал сказал на встрече с председателем Управления мусульман Кавказа (УМК) Аллахшукюром Пашазаде.

Пашазаде сообщил о тиражируемых в последнее время информационным агентством Ватикана Vatican News недостоверных сведениях, порой опирающихся на армянские источники, и представил веские доказательства в подтверждение своих слов.

Кардинал Кувакад заявил, что незамедлительно проинформирует об этом соответствующие структуры, и отметил, что проблема будет устранена.

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