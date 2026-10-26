Азербайджанские борцы выиграли международный турнир в Эстонии – ФОТО
Сборная Азербайджана по борьбе среди юношей стала победителем международного турнира Георга Луриха, прошедшего в эстонском городе Раквере.
Как сообщает İdman.Biz, в соревнованиях приняли участие спортсмены из 27 стран.
Азербайджанские борцы завоевали в общей сложности семь медалей. По количеству наград и активности участников команда заняла первое место на турнире.
В подготовке спортсменов и их успешном выступлении приняли участие тренеры Талех Мамедов, Рафик Гусейнов и Турадж Гусейнли.
168