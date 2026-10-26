Джейхун Байрамов обсудил с генсеком ОИС подготовку к саммиту 2027 года - ФОТО

26 октября министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с находящимся с визитом в стране генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества Исмаилом Ульд Шейх Ахмедом.

Об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Отмечено, что министр Джейхун Байрамов еще раз поздравил Исмаила Ульд Шейх Ахмеда по случаю избрания на должность генерального секретаря ОИС и пожелал ему успехов в будущей деятельности. Была подчеркнута значимость роли ОИС в укреплении солидарности мусульманского мира, расширении сотрудничества между государствами-членами и решении общих вызовов.

На встрече были обсуждены текущее состояние и перспективы развития сотрудничества с Азербайджаном в рамках ОИС. Выражена признательность за поддержку, оказываемую организацией на протяжении многих лет территориальной целостности и суверенитету Азербайджана, отмечена важность этой поддержки с точки зрения продвижения норм и принципов международного права.

Также состоялся обмен мнениями о приоритетах, определенных в рамках председательства Азербайджана в ОИС со следующего года, подготовке к саммиту, который пройдет в Баку в 2027 году, укреплении сотрудничества между государствами-членами в политической и экономической сферах, расширении взаимодействия в гуманитарной области, сферах молодежи, медиа, изменения климата и других направлениях. Была подчеркнута важность проведения реформ с целью укрепления институционального потенциала ОИС, повышения эффективности ее деятельности и более оперативного реагирования на современные вызовы. Отмечена значимость усиления координации и взаимодействия между государствами-членами в этом направлении.

В ходе встречи также были обсуждены деятельность по оказанию гуманитарной помощи, осуществляемая по линии Азербайджанского агентства содействия международному развитию (AIDA), и возможности расширения гуманитарного сотрудничества на пространстве ОИС. Подчеркнута важность доставки гуманитарной помощи нуждающимся группам населения, а также совместных усилий по устранению гуманитарных вызовов в мусульманских странах.

Министр Джейхун Байрамов также проинформировал о восстановительных и реконструкционных работах, проводимых в регионе в постконфликтный период. Наряду с этим до внимания был доведен вопрос минной угрозы в регионе и мер по ее устранению.

Стороны также обменялись мнениями по другим региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.