В Германии круизный лайнер столкнулся с двумя грузовыми судами - ВИДЕО

Круизный лайнер Mein Schiff 3 туроператора TUI Cruises вечером 25 октября вскоре после выхода в море из северогерманского порта Бремерхафен из-за порыва штурмового ветра столкнулся с двумя контейнеровозами. В результате поездку на Канарские острова пришлось отменить, а лайнер отправить на ремонт, передает агентство AFP в понедельник, 26 октября. Уточняется, что на борту круизного лайнера находились 2428 туристов и 922 члена экипажа. Никто из них не пострадал. По данным полиции Бремена, в результате столкновения туристического судна с двумя грузовыми судами меньший по размерам контейнеровоз получил незначительные повреждения, а более крупный - „существенные“.



На левом борту этого судна образовалась пробоина длиной в несколько метров, направляющие для контейнеров были деформированы. Поскольку повреждения находились на высоте нескольких метров над ватерлинией, проникновения воды ни на одном из судов не произошло, отметили в полиции. Ущерб спасательным шлюпкам Что касается туристического лайнера, то там „значительный ущерб“ был нанесен спасательным шлюпкам, связанным с ними кранам и обшивке корпуса. В результате служба безопасности судов наложила на все три пострадавших судна запрет на выход в море. Туроператор TUI Cruises подчеркнул, что сожалеет об отмене круиза, но назвал принятое решение „единственным ответственным“ и необходимым для соблюдения высоких стандартов безопасности. Водная полиция Бремерхафена продолжает расследование инцидента.

Источни: DW







