Зеленский продлил военное положение и мобилизацию

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней — до 29 января 2027 года.

Соответствующие документы опубликованы на официальном сайте главы государства.

Это уже 21-е продление военного положения и мобилизации с начала российско-украинской войны.

На период действия военного положения мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, подлежащие воинскому учету, обязаны состоять на учете по месту жительства или пребывания и своевременно обновлять свои данные в Едином государственном реестре. Кроме того, они должны иметь при себе паспорт и военно-учетный документ в бумажном или электронном виде, а также являться в территориальные центры комплектования или учебные центры в установленные сроки.

Обязательной мобилизации подлежат мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, признанные годными к службе по состоянию здоровья и не имеющие законных оснований для отсрочки.

Мужчины в возрасте от 18 до 25 лет могут быть мобилизованы только в предусмотренных законом случаях — если они являются офицерами запаса или ранее проходили срочную военную службу. В остальных случаях они могут поступить на военную службу добровольно.