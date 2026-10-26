 Рамиль Гасан обсудил с Девлетом Бахчели укрепление единства тюркского мира - ФОТО | 1news.az | Новости
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Рамиль Гасан обсудил с Девлетом Бахчели укрепление единства тюркского мира - ФОТО

Редакция 1news21:01 - Сегодня
Рамиль Гасан обсудил с Девлетом Бахчели укрепление единства тюркского мира - ФОТО

Генеральный секретарь ТЮРКПА Рамиль Гасан и лидер Партии националистического движения Турции Девлет Бахчели обсудили планы Ассамблеи на 2027 год и инициативы по укреплению единства тюркских государств.

Как сообщили в ТЮРКПА, встреча прошла в рамках визита Рамиля Гасана в Турцию.

Стороны рассмотрели перспективы развития сотрудничества между тюркскими странами, уделив особое внимание отношениям дружбы и братства между Азербайджаном и Турцией, а также дальнейшему укреплению связей между двумя государствами.

В ходе встречи подчеркнули ведущую роль Азербайджана и Турции в развитии взаимодействия между тюркскими государствами. Отмечалось, что их сотрудничество служит примером для других стран тюркского мира.

Также была отмечена всесторонняя поддержка Турцией политики укрепления азербайджанской государственности, проводимой под руководством президента Ильхама Алиева.

Участники встречи обсудили итоги XV пленарного заседания ТЮРКПА и приоритеты работы Ассамблеи на 2027 год. В центре внимания были парламентская дипломатия, расширение сотрудничества между братскими странами и реализация совместных проектов.

Девлет Бахчели подтвердил свою поддержку Азербайджану и тюркскому миру, подчеркнув важность дальнейшего развития азербайджано-турецких отношений.

 

 

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