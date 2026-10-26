Рамиль Гасан обсудил с Девлетом Бахчели укрепление единства тюркского мира - ФОТО
Генеральный секретарь ТЮРКПА Рамиль Гасан и лидер Партии националистического движения Турции Девлет Бахчели обсудили планы Ассамблеи на 2027 год и инициативы по укреплению единства тюркских государств.
Как сообщили в ТЮРКПА, встреча прошла в рамках визита Рамиля Гасана в Турцию.
Стороны рассмотрели перспективы развития сотрудничества между тюркскими странами, уделив особое внимание отношениям дружбы и братства между Азербайджаном и Турцией, а также дальнейшему укреплению связей между двумя государствами.
В ходе встречи подчеркнули ведущую роль Азербайджана и Турции в развитии взаимодействия между тюркскими государствами. Отмечалось, что их сотрудничество служит примером для других стран тюркского мира.
Также была отмечена всесторонняя поддержка Турцией политики укрепления азербайджанской государственности, проводимой под руководством президента Ильхама Алиева.
Участники встречи обсудили итоги XV пленарного заседания ТЮРКПА и приоритеты работы Ассамблеи на 2027 год. В центре внимания были парламентская дипломатия, расширение сотрудничества между братскими странами и реализация совместных проектов.
Девлет Бахчели подтвердил свою поддержку Азербайджану и тюркскому миру, подчеркнув важность дальнейшего развития азербайджано-турецких отношений.
TÜRKPA Baş katibi MHP sədri Devlet Bahçeli ilə görüşüb 26 oktyabr 2026-cı il tarixində Türkiyə Respublikasına rəsmi səfəri çərçivəsində Türk Dövlətləri Parlament Assambleyasının (TÜRKPA) Baş katibi cənab Ramil Həsən @RamilRhasanov Türkiyənin Milliyyətçi Hərəkat Partiyasının (MHP) @MHP_Bilgi sədri, hakim Cumhur İttifaqının tərəfdaşı cənab Devlet Bahçeli @dbdevletbahceli ilə görüşüb. Görüşdə qardaş türk dövlətləri arasında çoxtərəfli münasibətlərin inkişafı, Azərbaycan və Türkiyə arasında mövcud olan sarsılmaz dostluq və qardaşlıq əlaqələri, bu istiqamətdə indiyədək atılmış mühüm və tarixi addımlar, eləcə də gələcək əməkdaşlıq perspektivləri ətrafında geniş fikir mübadiləsi aparılıb. Müstəqil və güclü siyasətə sahib Azərbaycan və Türkiyənin Türk dövlətləri arasında əməkdaşlığın dərinləşdirilməsində və Türk dünyasının birliyinin möhkəmləndirilməsində aparıcı rol oynadığı, digər qardaş dövlətlər üçün nümunə və ilham mənbəyi olduğu vurğulanıb. Qarabağ Zəfərinin baş memarı, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən güclü dövlətçilik siyasətinin Türkiyə Cumhuriyyəti tərəfindən hərtərəfli dəstəkləndiyi qeyd edilib. Görüş zamanı TÜRKPA-nın 15-ci plenar iclasının uğurla başa çatması və Assambleyanın 2027-ci il üçün nəzərdə tutulan fəaliyyət istiqamətləri də müzakirə olunub. Türk dövlətlərinin birliyinin möhkəmləndirilməsində mühüm platforma olan TÜRKPA-nın parlament diplomatiyası vasitəsilə həyata keçirəcəyi təşəbbüslər, qardaş dövlətlər arasında sıx əməkdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsi və birgə layihələrin reallaşdırılması məsələlərinə xüsusi diqqət yetirilib. Cənab Devlet Bahçeli öz növbəsində, qardaş Azərbaycana və bütövlükdə Türk dünyasına dəstəyini bir daha ifadə edib. O, Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinin davamlı inkişafının vacibliyini vurğulayaraq, hər iki dövlətin müstəqil, güclü və qüdrətli ölkələr kimi inkişafının davam etdirməsinin bütün Türk dünyası üçün mühüm əhəmiyyət daşıdığını və digər qardaş dövlətlər üçün örnək olduğunu bildirib. TÜRKPA-nın Baş katibi cənab Ramil Həsən Türk dünyasının birliyinin möhkəmləndirilməsinə verdiyi töhfələrə, Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığının daha da gücləndirilməsinə göstərdiyi dəstəyə, eləcə də iki ölkənin dövlət başçıları tərəfindən həyata keçirilən strateji siyasətə verdiyi yüksək dəstəyə görə cənab Devlet Bahçeliyə təşəkkürünü bildirib. Baş katib TÜRKPA-nın bundan sonra da qardaş dövlətlər arasında müstəqil, güclü siyasətin həyata keçirilməsində parlament diplomatiyasının imkanlarından səmərəli istifadə olunması və qanunvericilik sahəsində əməkdaşlığın daha da təkmilləşdirilməsi istiqamətində öz səylərini davam etdirəcəyini vurğulayıb. Görüşdə qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında da fikir mübadiləsi aparılıb. Görüşdə həmçinin TÜRKPA Baş katibinin müavini cənab Muhammet Alper Hayali iştirak edib. *** TURKPA Secretary General meets with MHP Chairman Mr. Devlet Bahçeli On 26 October 2026, within the framework of the official visit to the Republic of Türkiye, Secretary General of the Parliamentary Assembly of Turkic States (TURKPA) Ambassador Ramil Hasan @RamilRhasanov met with Chairman of the Nationalist Movement Party (MHP) @MHP_Bilgi of Türkiye and a partner in the ruling People’s Alliance Mr. Devlet Bahçeli @dbdevletbahceli. During the meeting, the parties held an extensive exchange of views on the development of multilateral relations among the brotherly Turkic States, the enduring friendship and fraternal ties between Azerbaijan and Türkiye, the important and historic steps taken to date in this regard, and prospects for future cooperation. It was emphasized that Azerbaijan and Türkiye, as states pursuing independent and strong policies, play a leading role in deepening cooperation among the Turkic States and strengthening unity across the Turkic World, serving as examples and sources of inspiration for other brotherly States. The participants noted that Türkiye provides comprehensive support for the strong state-building policy pursued by the Republic of Azerbaijan under the leadership of President Ilham Aliyev, the principal architect of the Victory in Karabakh. The successful conclusion of the Fifteenth Plenary Session of TURKPA and the Assembly’s planned areas of activity for 2027 were also discussed. Particular attention was devoted to initiatives to be undertaken by TURKPA, an important platform for strengthening unity among the Turkic States, through parliamentary diplomacy, as well as to further developing close cooperation among the brotherly States and implementing joint projects. For his part, Mr. Devlet Bahçeli once again reaffirmed his support for brotherly Azerbaijan and the Turkic World as a whole. Underscoring the importance of the continued development of Azerbaijan–Türkiye relations, he stated that the continued development of both countries as independent, strong and powerful States was of great significance for the entire Turkic World and served as an example for other brotherly States. Ambassador Ramil Hasan expressed his gratitude to Mr. Devlet Bahçeli for his contributions to strengthening unity across the Turkic World, his support for further reinforcing the brotherly ties between Azerbaijan and Türkiye, and his strong backing for the strategic policies pursued by the leaders of the two countries. The Secretary General reaffirmed that TURKPA would continue its efforts to promote independent and strong policies among the brotherly States, make effective use of the opportunities offered by parliamentary diplomacy, and further enhance cooperation in the legislative sphere. The participants also exchanged views on other matters of mutual interest. Deputy Secretary General of TURKPA Mr. Muhammet Alper Hayali also attended the meeting. 🔗 https://t.co/M2TJkEsCds @Kenesh_kg @Milli_Majlis @TBMMresmi @OSenati @kktcmeclis @Turkic_States — TURKPA (@TURK_PA) October 26, 2026