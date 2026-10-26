Лейла Алиева побывала на ферме Capybara Azerbaijan в Шамахы - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

26 октября вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и Алена Алиева посетили комплекс «Насими баглары» в Шамахы.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, сначала Лейла Алиева и Алена Алиева осмотрели экспонируемые на территории произведения искусства. Затем гости посетили Capybara Cafe, созданное на основе концепции капибар.

Capybara Cafe предлагает посетителям уникальную и комфортную атмосферу. Интерьер кафе и представляемая продукция оформлены в соответствии с единой концепцией. Здесь каждая деталь напоминает о капибарах. Даже сладости в меню подаются в форме капибар.

Для гостей, желающих приобрести памятные подарки, внутри кафе функционирует магазин сувениров.

Затем Лейла Алиева и Алена Алиева посетили ферму Capybara Azerbaijan, ознакомились с созданными здесь условиями, покормили капибар. Первая в нашей стране ферма капибар - Capybara Azerbaijan была создана с целью более обстоятельного ознакомления посетителей с этими уникальными животными, внесения вклада в развитие экологического туризма, а также содействия формированию ответственного и заботливого отношения к животным. За короткое время ферма превратилась в любимое место многочисленных посетителей.

Капибары, проживающие в основном в Центральной и Южной Америке и считающиеся самыми крупными грызунами в мире, в последние годы завоевали большую популярность в различных странах. Так, являясь невероятно дружелюбными животными, капибары привлекают внимание людей своим необычным внешним видом и общительным характером, а также пробуждают еще большую любовь к животным и природе в целом. Созданная с учетом всего этого ферма Capybara Azerbaijan построена на основе самых современных технологий.

Существующая на ферме инфраструктура спроектирована с целью создания условий, максимально соответствующих естественной среде обитания капибар. Здесь для капибар созданы как крытые, так и открытые бассейны, а также индивидуальные ванны. Ферма оснащена современной системой фильтрации воды, системой автоматического увлажнения, обеспечивающей оптимальную влажность, и специальными УФ-лампами, замещающими естественный солнечный свет.

В этом месте, вызывающем большой интерес как у детей, так и взрослых, можно обстоятельно ознакомиться с частью экзотической природы, погладить их. Посетители могут покормить капибар и получить интересную информацию об их образе жизни, поведении, естественной среде обитания.

Гости также посетили один из всемирно известных домов хоббитов на территории Magic Village, являющейся одним из интересных проектов комплекса.

22:21

26 октября в городе Шамахы состоялось открытие яслей-детского сада «Хыныслы».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и Алена Алиева приняли участие в церемонии открытия, ознакомились с созданными условиями.

Это дошкольное образовательное учреждение, построенное Фондом Гейдара Алиева, рассчитано на 110 мест. Здесь в отдельных корпусах для девочек и мальчиков имеются спальни, а также групповые комнаты, кабинет информатики и медпункт, музыкальный и гимнастический залы, гардеробная и столовая.

Дошкольное учреждение полностью оснащено необходимой мебелью и оборудованием, а групповые комнаты – наглядными пособиями.

Для отдыха детей установлены беседки, оборудована площадка с игровыми аттракционами.

Заведующая яслями-детским садом Саида Захидова в интервью АЗЕРТАДЖ сообщила, что старое здание детского сада, построенное в 1969 году, пришло в непригодное состояние, в связи с чем возникла необходимость в новом здании. В новых яслях-детском саду дети будут обучаться и воспитываться в шести группах.

В нашей стране реализуются государственные программы по строительству новых дошкольных учреждений и реконструкции существующих. Развитие этой сферы находится и в центре постоянного внимания Фонда Гейдара Алиева. С 2014 года Фонд реализует программу «Развитие дошкольных образовательных учреждений», внося вклад в обучение и воспитание детей. Программа охватывает не только столицу, но и регионы страны, в том числе Шамахинский район. За последние годы в Шамахы был построен и введен в эксплуатацию ряд новых яслей-детских садов и школ.

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26 октября вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и Алена Алиева посетили социальное швейное предприятие, действующее в городе Шамахы.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Лейла Алиева и Алена Алиева были проинформированы о деятельности предприятия, созданных здесь возможностях и проделанной работе по обеспечению занятости женщин, нуждающихся в социальной поддержке.

Было сообщено, что на предприятии, созданном в рамках проекта «Поддержка социального развития матерей-одиночек» по инициативе Молодежного общественного объединения «Социальная интеграция выпускников интернатов», в настоящее время работает 21 женщина. Предприятие, начавшее деятельность при поддержке нашего государства с 10 женщинами, расширило деятельность и открыло филиал в селе Гёйляр Шамахинского района. В настоящее время на обоих предприятиях работают в общей сложности около 50 женщин.

На предприятиях, наряду с матерями-одиночками, работой обеспечены и члены малообеспеченных семей. Главная цель – увеличить численность рабочей силы, расширить возможности трудоустройства женщин и способствовать социальному благополучию большего количества семей.

В рамках посещения Лейла Алиева и Алена Алиева ознакомились с процессом работы женщин, поинтересовались их деятельностью. Они сфотографировались на память с женщинами, работающими на предприятии.

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26 октября в селе Гёйляр Шамахинского района состоялось открытие новых яслей-детского сада.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в церемонии открытия приняли участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и Алена Алиева.

Гости ознакомились с условиями, созданными в яслях-детском саду.

Строительство яслей-детского сада было начато Фондом Гейдара Алиева в 2025 году. Дошкольное образовательное учреждение полностью оснащено необходимой мебелью и оборудованием, групповые комнаты – наглядными пособиями.

На приусадебном участке установлены беседки, оборудована детская площадка с игровыми сооружениями.

В яслях-детском саду, рассчитанном на 160 мест, созданы спальни для девочек и мальчиков, групповые комнаты, музыкальный и гимнастический залы, кухня, столовая, медицинский кабинет и другие административные и технические помещения.

На приусадебном участке яслей проведены работы по благоустройству и озеленению, уложены асфальтовое и газонное покрытия, высажены декоративные кусты и деревья, установлены современные системы освещения.

Заведующая дошкольным образовательным учреждением Айгюн Микаилова сообщила АЗЕРТАДЖ, что в селе, где проживают 7750 человек, функционировал старый детский сад на 55 мест. Однако из-за неудовлетворительного состояния прежнего здания, нуждавшегося в ремонте, Фонд Гейдара Алиева построил новое здание. В яслях-детскому саду имеются три группы: для детей в возрасте 2-3, 3-4 и 4-5 лет. Персонал дошкольного образовательного учреждения состоит из 17 человек, 12 из которых являются техническими сотрудниками, а 5 – педагогическими работниками.