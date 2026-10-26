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Шахин Мустафаев назначен на новую должность

Редакция 1news20:06 - Сегодня
Шахин Мустафаев назначен на новую должность

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании Комиссии по совершенствованию административных процедур в сфере реализации строительных проектов и координации деятельности государственных органов (ведомств) в этой области.

Как сообщается на официальном сайте Президента АР, в документе отмечается:

"В целях укрепления институциональных основ в строительной сфере в Азербайджанской Республике были проведены комплексные реформы, принятыми в этих рамках законодательными актами усовершенствованы строительные процедуры.

Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в целях продолжения реформ в градостроительной и строительной сферах постановляю:

1. В целях совершенствования административных процедур в сфере реализации строительных проектов, координации деятельности государственных органов (ведомств), обеспечения контроля за исполнительской дисциплиной, изучения передового опыта и подготовки предложений по его внедрению создать Координационную комиссию по строительным проектам (далее – Комиссия) в следующем составе:

Председатель Комиссии

Шахин Мустафаев – заместитель Премьер-министра Азербайджанской Республики

Члены Комиссии:

заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики

заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики

заместитель министра финансов Азербайджанской Республики

заместитель министра экономики Азербайджанской Республики

заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики

заместитель министра сельского хозяйства Азербайджанской Республики

заместитель министра здравоохранения Азербайджанской Республики

заместитель министра культуры Азербайджанской Республики

председатель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана

заместитель председателя Государственного агентства по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при Президенте Азербайджанской Республики

первый заместитель председателя Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республики

заместитель председателя Агентства по пищевой безопасности Азербайджанской Республики

начальник Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджанской Республики

председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана

председатель правления Открытого акционерного общества «АзерЭнержи»

председатель Открытого акционерного общества «Азеришыг»

генеральный директор Производственного объединения «Азеригаз».

2. В целях организации текущей деятельности Комиссии создать Секретариат Комиссии, выполнение функций которого возложить на Аппарат Кабинета Министров Азербайджанской Республики.

3. Комиссии:

3.1. при реализации строительных проектов, финансируемых за счет государственных средств, обеспечить проведение анализа текущего состояния исполнительской дисциплины по всем существующим процедурам и этапам, а также состояния соблюдения сроков исполнения на каждом этапе и причин задержек;

3.2. обеспечить оперативное устранение задержек, возникающих в процессе подготовки, согласования строительных проектов, финансируемых за счет государственных средств, и выдачи разрешений на строительство, соблюдение сроков, установленных нормативно-правовыми актами по процедурам и этапам, и исполнительской дисциплины, координацию деятельности соответствующих государственных органов (ведомств);

3.3. путем получения отчетов от соответствующих государственных органов (ведомств) контролировать рассмотрение поступивших в эти органы (ведомства) обращений в рамках процедур согласования и выдачи разрешений на строительные проекты, финансируемые за счет государственных средств, в установленные нормативно-правовыми актами сроки, а также в целях повышения исполнительской дисциплины в этой области изучить возможности применения цифровых решений, механизмов обмена информацией и передового опыта;

3.4. в шестимесячный срок подготовить и представить Президенту Азербайджанской Республики предложения по нижеследующим вопросам:

3.4.1. совершенствование нормативно-правовых актов по упрощению процедур согласования, выдачи разрешений и других административных процедур, связанных со строительными проектами, а также оптимизации этапов и сроков их реализации;

3.4.2. в целях стимулирования инвестиций в строительную сферу – внедрение передовых инструментов и механизмов, соответствующих международной практике, в отношении строительных проектов, финансируемых за счет средств частного сектора, в том числе создание открытого, прозрачного и конкурентного механизма реализации строительных проектов с использованием цифровых инструментов;

3.4.3. совершенствование сметно-нормативных механизмов и механизмов ценообразования, применяемых для оценки строительных проектов, финансируемых за счет государственных средств, а также ресурсного метода ценообразования;

3.5. раз в год предоставлять Президенту Азербайджанской Республики отчет о проделанной работе;

3.6. в случае необходимости привлекать к работе Комиссии другие государственные органы (ведомства), а также экспертов (специалистов).

4. Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.

5. Министерству цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики в шестимесячный срок подготовить и представить Комиссии предложения по совершенствованию существующих государственных информационных ресурсов и систем по рассмотрению обращений на получение разрешений на строительство, сбору необходимой информации в единой базе данных, а также по совершенствованию межведомственного обмена информацией и интеграции информационных ресурсов и систем, расширению технологических решений в соответствии с международным опытом.

6. Мониторинг и оценку реализации пункта 3.1 настоящего Распоряжения осуществлять Центру анализа экономических реформ и коммуникации по заказу Кабинета Министров Азербайджанской Республики".

 

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