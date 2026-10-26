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Экономика

Кабмин утвердил новые правила для инвестпроектов госпредприятий

Редакция 1news19:20 - Сегодня
Кабмин утвердил новые правила для инвестпроектов госпредприятий

Утверждены критерии инвестиционных проектов, по которым разрешается начислять амортизацию для целей налогообложения на активы, приобретённые или установленные за счёт средств, выделенных государственным предприятиям из госбюджета в рамках государственных инвестиционных программ.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Согласно документу, критерии определяют требования к инвестиционным проектам, в рамках которых за счёт бюджетных средств приобретаются или устанавливаются основные средства и нематериальные активы государственных предприятий.

Правила распространяются на акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью, юридические лица других организационно-правовых форм и публичные юридические лица, в которых 51% или более долей (акций) прямо или косвенно принадлежит государству.

Министерство экономики будет проводить мониторинг соответствия инвестиционных проектов установленным критериям не реже одного раза в год.

Если по результатам проверки выяснится, что проект не соответствует требованиям, будет принято решение об отмене заключения о его соответствии. Об этом в течение 10 рабочих дней уведомят Государственную налоговую службу при Министерстве экономики и Министерство финансов.

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