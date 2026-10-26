Сборная Азербайджана U-15 уступила Гаити и заняла третье место в группе

Сборная Азербайджана заняла третье место в группе AF по итогам группового этапа чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15, проходящих в Баку. В заключительном матче команда уступила Гаити со счетом 0:4.

Подопечные главного тренера Фамиля Халилова набрали в группе девять очков.

Ранее азербайджанские футболисты обыграли Тимор-Лешти (6:0), Андорру (1:0) и Израиль (3:1). Еще в одной встрече сборная проиграла Австралии со счетом 1:3.

В турнире принимают участие команды футбольных ассоциаций — членов FIFA из 189 стран. Всего в рамках соревнований запланировано около 1 000 матчей.

Турнир завершится 30 октября. Финальная встреча пройдет в Бакинском кристальном зале.