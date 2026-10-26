По делу об убийстве в бакинском кафе арестованы также «Сабунчу Эмин» и Эльмар - ОБНОВЛЕНО

В Баку арестованы 24-летний Эмин Рагимов и 33-летний Эльмар Джафаров, обвиняемые в убийстве Джейхуна, известного под прозвищем «Джейхун Сабунчу», во время массовой драки в кафе.

Как сообщает Qafqazinfo, соответствующее решение только что вынес Бинагадинский районный суд.

18:30

В отношении участников массовой драки в одном из кафе Баку, закончившейся гибелью человека, будет принято судебное решение.

Как сообщает Qafqazinfo, в Бакинском суде по делам о тяжких преступлениях рассмотрят представление в отношении 24-летнего Эмина Рагимова Гошгар оглу, известного как «Сабунчу Эмин», и 33-летнего Эльмара Джафарова Шуджаат оглу. Ожидается, что решение будет объявлено в ближайшее время.

По делу о массовой драке проходят несколько обвиняемых. Накануне суд вынес решение в отношении других участников, в том числе Ахмеда Алиева, сына депутата Арзухана Ализаде, известного под прозвищем «Ераз Ахмед», и ещё нескольких человек. Все они арестованы.

Инцидент произошёл в кафе в посёлке Ахмедлы Хатаинского района Баку. В ходе драки был убит мужчина по имени Джейхун, известный как «Джейхун Сабунчу».

Указанные лица были задержаны в результате операции, проведённой Службой государственной безопасности Азербайджана.

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