Прибыль в 11 млн манатов, ребрендинг и цифровая трансформация: Председатель Rabitabank об итогах года - ФОТО

Недавно один из старейших коммерческих банков независимого Азербайджана – Rabitabank – совершил ребрендинг.

Банк представил свой новый логотип, новый корпоративный девиз – «Rahat bankçılıq» («Удобный банкинг»), а также новые банковские продукты. Все это произошло в тот момент, когда Rabitabank стремительно ворвался в группу лидеров банковского сектора Азербайджана. Прекрасные итоги 2019 года и успешный ребрендинг – хороший повод поговорить о том, что изменил банк в себе, и какую выгоду это несет тем, кто хочет положить деньги на депозит, получить кредит и воспользоваться другими услугами Rabitabank? Обо всем этом мы побеседовали с председателем правления Rabitabank Эльчин Гадимовым. Забегая вперед, могу сказать, что мой собеседник в общении очень дружелюбный человек, любит свою работу и является профессионалом своего дела, а кроме того, он – энтузиаст, лидер, увлекающий за собой сотрудников. И большая заслуга его и его команды в том, что Rabitabank изменил философию отношения к клиенту.

- Эльчин муаллим, каким для вас был 2019 год и чем он запомнился для вашего банка?

- 2019 год оказался очень удачным для нашего банка. Мы завершили год с чистой прибылью в 11,1 млн манатов и размером активов в 740 млн манатов, оставаясь одним из десяти крупнейших банков страны по разным показателям, включая размеры активов, кредитный портфель и прибыль. Кредитный портфель банка увеличился на 18% в 2019 году, дойдя до 385 млн манатов, а общий капитал увеличился на 10% и составил 114 млн манатов. В течение 2019 года общие доходы банка увеличились на 14% по сравнению с предыдущим годом и составили 53,9 млн манатов.

В 2019 году кредитный портфель рос как в бизнес, так и в потребительском кредитовании. Выдача бизнес кредитов выросла на 29%, а потребительских кредитов – на 24%.

Другими важными событиями 2019 года стали успешный ребрендинг банка, изменение того, как визуально воспринимается банк, его филиалы, а также цифровые услуги. Мы выпустили новую карту Kartmane, которая станет очень удобным и выгодным инструментом накопления и безналичной траты средств.

В 2019 году банк также выпустил мобильное приложение, которое за очень короткий срок завоевало симпатию клиентов банка как удобное средство управления своими банковскими продуктами. Мы с гордостью можем заявить, что выпустили одно из лучших мобильных приложений на рынке с уникальными функциями, и у нас большие планы по его дальнейшему совершенствованию. Наше мобильное приложение – это яркое отражение нового слогана банка: Rahat Bankciliq – приложение интуитивно, с приятным внешним видом и самое главное создает максимальные удобства для пользования продуктами банка и их заказом.

Также важной миссией банка в 2019 году стало успешное выполнение указа главы государства по дальнейшим мерам по проблемным кредитам. В рамках данного указа банк успешно выплатил компенсации клиентам, имевшим кредиты в иностранной валюте на момент девальвации, а также реструктуризировал кредиты нескольких тысяч граждан страны.

- Эльчин муаллим, проекты в какой сфере финансировал банк в 2019 году?

- Финансирование предпринимательства являлось одним из основных приоритетов банка как в ушедшем, так и в 2020 году. Мы финансировали проекты буквально во всех отраслях экономики – от сельского хозяйства до торговли, от производства до строительства. Rabitabank является одним из самых активных партнеров Фонда поддержки сельского хозяйства, Фонда развития предпринимательства, Ипотечно-гарантийного фонда, благодаря которым мы можем выделять средства по ставке, начинающейся с 5% годовых на перспективные бизнес проекты.

Сегодня банк предлагает очень выгодные продукты, специализированные под нужды производителей, экспортеров, предпринимателей, работающих в сфере сельского хозяйства, а также женщин-предпринимателей и бизнесов, которые возглавляют руководители женщины.

Rabitabank финансирует не только большие проекты в сфере бизнеса. Для предпринимателей, которые самозаняты или имеют домашние хозяйства, либо небольшой бизнес в сфере торговли или мелкого производства, в Rabitabank имеется продукт Микрокредитование, в котором кредиты начинаются с суммы в 300 манатов.

Для нужд бизнес клиентов у банка также очень удобная услуга Интернет-банкинга, которая имеет большую функциональность и возможности. Благодаря этому сегодня наши бизнес-партнеры могут, не выходя из офисов, мониторить свои счета и вести операции по ним.

Новое поколение клиентов ставит новые требования и им нужно соответствовать

- Эльчин муаллим, спасибо за интересную информацию об итогах года. Возвращаясь к вопросу ребрендинга, вы провели его, когда Rabitabank совершил прорыв в лидеры банковского сектора. Что хотел сказать этим банк, какой посыл направил банковскому рынку, конкурентам, вкладчикам и гражданам – потенциальным вкладчикам, тем, кто хотел бы взять кредит в Rabitabank или положить деньги на депозитный счет?

- В первую очередь хочу отметить, что Rabitabank – один из самых старых коммерческих банков Азербайджана, в 2020 году нам исполняется 27 лет. Мы успешно преодолели кризисы последних лет, закрепив за собой репутацию надежного банка. Однако одной надежности, чтобы быть успешным банком, недостаточно. Одним из главных вопросов перед ребрендингом для нас было то, что ожидает клиент от банка в эпоху меняющихся клиентских предпочтений.

Rabitabank всегда чутко реагировал на желания клиентов. Современные клиенты ожидают от банка большего, чем 10 или даже 5 лет назад. Сейчас клиентам важна легкодоступность банка, удобство работы с ним и его услугами. В эпоху цифровых технологий современный клиент хочет все здесь и сейчас, хочет высокой скорости обслуживания, может легко сравнить услуги банков, не выходя из дома, и что очень важно – может оставить отзыв, который увидят тысячи других потенциальных клиентов банка.

С другой стороны, как и во всем мире, гражданам без финансового образования довольно сложно разбираться в тонкостях банковских продуктов. Поэтому очень важной, ответственной задачей банков является то, чтобы банковские продукты были понятными, честными и удобными. Клиент должен иметь возможность легко разобраться в условиях, процентах, штрафах, в том, как это все работает, за что клиент может быть поощрен, а за что – оштрафован. Значит, банки должны быть прозрачными в своей работе, прозрачными настолько, чтобы клиент мог легко довериться банку и его сотрудникам.

Быстрые скорости, электронные решения, удобство операций, не выходя из офиса или дома, понятность и простота продуктов – все это нужно клиенту сегодня. Именно так мы пришли к слогану «Rahat bankçılıq» – удобный банкинг. Банк должен быть удобным настолько, чтобы клиенты быстро обслуживались в его филиалах, чтобы не задумывались о скрытых штрафах, могли быстро сориентироваться в его мобильном приложении и получить выгоду от продуктов. Для нас удобный банкинг – это больше, чем слоган, это подход к работе, то, каким мы хотим, чтобы клиенты воспринимали партнерство с нами, пользование нашими продуктами и услугами.

- Почему именно зеленый цвет стал главным цветом после ребрендинга и почему было выбрано именно это лого?

- Выбирая новый корпоративный цвет, мы вместе с нашими партнерами – рекламной компанией – определяли, каких цветов нет или мало на банковском рынке Азербайджана, какие цвета приятны глазу и вызывают позитивные эмоции. И остановились на зеленом, который приятен, рынок не перенасыщен брендами с этим цветом, к тому же зеленый ассоциируется с весной, пробуждением, развитием, он цвет молодости и позитива.

А наш логотип – это комбинация букв R и B, первых букв слов, из которых состоит название Rabitabank, а также части лого напоминают сообщения, два окошка в чате – современном способе общения с клиентом.

- Ребрендингом вы подняли планку ожидания клиентов Rabitabank. А ведь известно, что соответствовать высоким ожиданиям труднее всего…

- Поэтому мы подошли к вопросу фундаментально, не только ради смены картинки. То, каким будет клиентский опыт, какие изменения почувствуют клиенты – это намного важнее. Хотя ребрендинг произошел недавно, те отзывы, которые мы видим сейчас в наших филиалах и в соцсетях, очень положительны. Цвета, мобильное приложение, новый концепт филиала и наша карточка понравились клиентам и пользуются большим спросом. Но это не повод расслабляться, потому что клиенты теперь ждут от нас большего, и необходимо соответствовать этому и даже удивлять клиентов возможностями, о которых они порой и не подозревают.

- Эльчин муаллим, большой интерес у людей вызывают ваши карточки. Можете рассказать о них поподробнее?

- Да, Kartmane стал ярким продуктом в линейке карточных предложений азербайджанских банков. Уникальность Kartmane в том, что это инструмент как накопления, так и выгодной безналичной траты. Речь идет о 10% кэшбеке на заправках по всему миру и 5% кэшбеке на оплату в ресторанах и кафе во всем мире. Отличие данного подхода в том, что обычно у банка бывают партнеры и кэшбек выдается только ими. В результате клиенты вынуждены искать именно те заправки или рестораны (кафе), которые являются партнерами банка. С Kartmane вы можете смело заходить в любой ресторан, заезжать на любую заправку как в Азербайджане, так и по всему миру и получать свой кэшбек. Помимо этого, мы платим 6% годовых на остаток по карте, очень близкий к депозитным процентам.

Мы не забыли и про кредитных клиентов. Кредитка Kartmane имеет 100-дневный беспроцентный период (Grace-период), во время которого не начисляются проценты. То есть, впервые в Азербайджане Rabitabank предложил 100 дней без процентов. Если задуматься над этим сроком, можно совершать покупки в кредит летом и иметь беспроцентный кредит до зимы. Это очень удобно.

- Ребрендинг затронул и цифровые каналы связи, которые все больше пользуются популярностью у клиентов. Как именно это произошло?

- Да, мы обновили свое мобильное приложение, им приятно не только пользоваться, но и смотреть на него благодаря нашим новым цветам. Приложение не просто интуитивно и удобно, оно еще и с уникальными функциями. Когда мы думали над тем, как сделать приложение по настоящему удобным, мы смотрели не только на то, что можно добавить в услугу, а также на то, что можно убрать, сократив количество шагов и времени. Например, мы «революционизировали» функцию перевода денег с карты на карту. Если раньше клиент должен был просить у получателя номер карты, а потом набирать его сам, то в нашем приложении номер карты получателя не нужен, вы просто формируете в приложении ссылку и посылаете ее получателю, а тот сам вводит цифры своей карты. И таких интересных и инновативных решений в нашем мобильном приложении очень много.

Помимо приложения, банк предоставляет услугу «Чат-бот» – первый в Азербайджане транзакционный чат бот, который позволяет осуществлять банковские операции в форме чата. Мы считаем его интересным и удобным решением, так как он позволяет клиентам осуществлять банковские операции в той форме, к которой он привык в социальных сетях и мессенджерах.

Ребрендинг позволил банку стать еще удобнее для клиентов

- Это действительно очень здорово. Но насколько безопасны все эти цифровые возможности?

- Безопасность банковских операций клиента является одним из приоритетов Rabitabank. Действительно, у людей возникает резонный вопрос – безопасны ли эти операции, если они настолько легко и просто совершаются? Мы дали возможность клиенту самому управлять настройками безопасности в своем приложении. Можно разблокировать свой пин-код, назначать самому себе лимиты на операции и снятие наличности. Раньше для этой операции нужно было приходить в банк, писать заявление и только через определенное время активировался лимит. Сейчас все это делается несколькими кликами в нашем приложении.

- Не могу не спросить о конкуренции. Согласитесь, не всех радует, что вы вырываетесь в лидеры. Готовы к жесткой конкуренции?

- Сегодня в Азербайджане функционируют 30 банков. Но если вы посмотрите соотношение их активов к ВВП (внутренний валовый продукт), то цифры скажут о многом. В развитых странах активы банков намного превышают ВВП. В Азербайджане же общие активы банков не превышают 40% от ВВП. Это значит, многим банкам в стране есть куда расти в ближайшие годы. В то же время мы считаем наши продукты довольно конкурентоспособными как в бизнес банкинге, так и в обслуживании населения и готовы к здоровой конкуренции.

Без счастливых сотрудников не может быть счастливых клиентов

- Говорят, кадры решают все. Насколько трудно было осуществить подобные изменения с точки зрения готовности и наличия соответствующих сотрудников банка?

- Наш самый ценный ресурс – это люди, которые работают в банке, и это не просто красивые слова. Да, мы коммерческая организация, главная задача которой – увеличение прибыли. Но любые большие цели достигаются именно при наличии и усердии талантливых сотрудников. Для того чтобы добиться должного усердия и приложения сил, надо понимать, что для сотрудников важны не только финансовый результат и собственное финансовое вознаграждение. Я искренне верю в то, что если ставить правильные цели, в которые верят сотрудники, и добиваться их, то финансовый успех неизбежен. Для нас такой целью было и есть создать самый удобный банк на рынке, самый удобный для обслуживания в филиале и электронно. Эта цель, поставленная перед ребрендингом, сильно вдохновляла каждого члена команды. Каждый из них хотел гордиться результатом своего труда, быть частью банка, который в чем-то лучший, гордиться продуктом, который создал, с гордостью показывать его друзьям и членам семьи, с гордостью приводить своих знакомых в свой банк. Подобное ощущение личной причастности к общему успеху стало огромной мотивацией для сотрудников различных департаментов банка. Подобные цели очень объединяют людей и позволяют им достигать успеха, мотивируют доказать и себе, и рынку, что они могут создавать отличные продукты.

- Тогда у вас очень хорошо построена работа с персоналом…

- Мы уделяем этому очень много времени, стараемся, чтобы персонал был вовлечен в достижение общих целей, мотивирован. Необходимо, чтобы сотрудники, работающие с различными продуктами, чувствовали вовлеченность в общую работу и причастность к конечному продукту. Важно, чтобы сотрудники видели результаты своей работы, гордились ею, ощущали себя неотъемлемой частью организации.

Очень важно также постоянное обучение персонала. Рынок быстро развивается, совершенствуются технологии. Если раньше то, что было на Западе, приходило к нам через 5-10 лет, то сейчас новинка, появившаяся в США и Европе, уже через несколько месяцев оказывается доступна и на нашем рынке. Необходимо постоянное усовершенствование знаний сотрудников банка, так как мир и технологии меняются с большой скоростью и даже те наши сотрудники, которые окончили университеты всего пару лет назад, и не только в Азербайджане, а в США, Англии или Турции, нуждаются в постоянном обновлении и совершенствовании своих знаний и навыков. Поэтому работодатель должен брать на себя функцию развития и обучения сотрудников, чтобы они соответствовали требованиям не только сегодняшнего, но и завтрашнего дня.

Но для нас важно не только профессиональное обучение. Для любого профессионала, помимо чисто технических знаний, очень важен так называемый эмоциональный интеллект. Это то, что на сегодняшний день является очень важным показателем для всех наших менеджеров, каждый из которых мог бы заряжать позитивной энергией команду, которой руководит, и строить эффективную коммуникацию в команде. Для того чтобы клиент был счастлив, в первую очередь, должен быть счастлив сотрудник банка. Мы искренне верим в эту философию, она работает в любой сфере, особенно в сфере сервиса. Поэтому для нас очень важно, чтобы сотрудники с удовольствием приходили утром на работу. Rahat bankçılıq зависит не только от хороших продуктов и правильных процессов, но и от счастливых сотрудников.

- С таким подходом, Эльчин муаллим, неудивительно, что Rabitabank уверенно вырывается в лидеры банковского рынка Азербайджана. Я искренне желаю вам и всему коллективу Rabitabank успехов во всех начинаниях!

Тимур Рзаев, Г.Р.