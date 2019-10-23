Резонансный суд: Психолог, оскорбившая Мубариза Ибрагимова, будет подметать улицы

В Хатаинском районном суде завершилось рассмотрение иска в отношении психолога Нармин Шахмарзаде, оскорбившей Национального героя Азербайджана Мубариза Ибрагимова.

Как сообщили 1news.az в суде, на заключительном заседании под председательством судьи Джавида Гусейни Н.Шахмарзаде был вынесен приговор.

«Нармин Шахмарзаде приговорили к 400 часам общественных работ. В частности, она будет подметать улицы и т.д.», - подчеркнули в суде.

Напомним, что прокурор требовал приговорить ее к 3 годам лишения свободы.

Отметим, что группа общественных деятелей во главе с майором МЧС, чемпионом мира и Европы, вице-президентом федераций муай-тай и кикбоксинга, мастером спорта международной категории Аразом Мусаевым подала иск против Н.Шахмарзаде, требуя привлечь ее к ответственности по статье 147 («Клевета») Уголовного кодекса АР.

Агакерим Ибрагимов отреагировал на негативный пост психолога Нармин Шахмарзаде о героическом поступке его сына, Национального героя Азербайджана Мубариза Ибрагимова, погибшего в бою на линии фронта, иначе. В беседе с посетившими его общественными деятелями он заявил, что к этим словам не нужно относиться серьезно.

«Воспитывайте детей в любви, прививая им ценности дружбы и любви. Я считаю это важным», - подчеркнул он.

После того как отец Национального героя высказался по этому поводу, психолог Нармин Шахмарзаде посредством прямой трансляции в соцсети попросила прощения у Агакерима Ибрагимова.

Она сказала, что отцу Мубариза Ибрагимова неправильно преподнесли информацию, и она не называла его сына убийцей:

«В моем статусе и видео нет этого слова. К сожалению, у человека, услышавшего такое, может сложиться неверное представление о том, что его сына оскорбили, унизили его честь и достоинство. Я никого не унижала и не оскорбляла. Этот человек травмирован, так как потерял сына. Неэтично передавать человеку, потерявшему сына, что его якобы назвали убийцей.

Если это сообщение на него плохо подействовало, то я прошу прощения у родителей Мубариза Ибрагимова. Я посмотрела это видео, в котором он сказал, что детей надо растить в атмосфере мира и любви. Я согласна, детей надо растить именно так, вместо того чтобы призывать к войне, так, чтобы они никого не мучили. Я еще раз повторяю: я не оскорбляла Мубариза Ибрагимова в своем статусе и видео.

Это видео я снимаю именно для родителей Мубариза Ибрагимова. Но люди, которые до сегодняшнего дня не интересовались Мубаризом Ибрагимовым, после моего статуса посетили его дом. Мой статус пробудил в них подавленные чувства. Надеюсь, что такое отношение будет проявлено к семьям всех шехидов».

Прапорщик Вооруженных сил Азербайджана Мубариз Ибрагимов героически погиб, отражая вражескую атаку 18 июня 2010 года в направлении села Чайлы Тертерского района. Посмертно ему присвоено звание Национального героя Азербайджана.

Тимур Рзаев, Э.Т.

Читайте по теме:

История Нармин Шахмарзаде: как оскорбление ею Мубариза Ибрагимова стало причиной ненависти к этой эпатажной девушке - ВИДЕО

Отец Мубариза Ибрагимова: «К этим словам не нужно относиться серьезно. Воспитывайте детей в любви» - ВИДЕО

На оскорбившую Мубариза Ибрагимова девушку подали в суд

Суд рассмотрел иск против оскорбившей Мубариза Ибрагимова девушки