В Азербайджане похитили девушку

В городе Мингячевир с целью женитьбы насильно похитили девушку.

Как сообщает 1news.az, 18-летние С.Салманов и С.Гараев похитили 21-летнюю М.В. с целью принудить ее к свадьбе.

Родители девушки обратились с заявлением в полицию, после чего молодых людей задержали.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 144 («Похищение человека») Уголовного кодекса АР, ведется следствие.

Отметим, что статья 144 предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

Тимур Рзаев