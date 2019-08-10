В Баку мужчина из страха перед женой заявил, что его душили и ограбили

Курьезный случай произошел в Сабаильском районе Баку.

Как сообщает 1news.az, 22-летний А.Т. (имя мужчины не называется из этических соображений) позвонил в МВД по номеру 102 и заявил, что два неизвестных ему человека на проспекте Микаила Усейнова начали его душить, избили и отняли 1000 манатов, мобильный телефон, часы и другие ценные предметы.

По горячим следам сотрудники 9-го отделения полиции начали розыск преступников, но быстро выяснили, что их на самом деле… не было.

Установлено, что А.Т., находясь в состоянии алкогольного опьянения, оставил в такси все вышеперечисленные ценности. Боясь гнева жены по поводу потери денег, он решил позвонить в полицию и сообщить ложную информацию о нападении на него.

Таксист, подвозивший мужчину, найден, он сам вернул все деньги, телефон и т.д. хозяину.

В отношении А.Т. начато разбирательство по факту ложного звонка о ограблении.

Тимур Рзаев, Г.Р.