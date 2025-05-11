Тысячи человек лишатся работы из-за реструктуризации Panasonic

Panasonic Holdings Corp. объявила о планах сократить около 10 000 рабочих мест по всему миру.

Этот шаг является частью масштабной реструктуризации бизнеса компании и затронет чуть менее 5% от общей численности персонала. Об этом сообщает Kyodo News.

Компания планирует уволить 5 000 сотрудников в Японии и 5 000 за рубежом. Часть сотрудников будет предложена программа досрочного выхода на пенсию. По состоянию на март текущего года численность персонала Panasonic составляла 207 548 человек.

Производитель электроники стремится оптимизировать численность персонала для повышения эффективности бизнеса. В связи с предстоящей реструктуризацией ожидаются разовые расходы в размере ¥130 млрд (около $895 млн).

Руководство компании признало ответственность за текущую ситуацию. Президент Юки Кусуми выразил сожаление в связи с необходимостью сокращений и заявил о намерении приложить усилия для повышения производительности труда сотрудников. Сообщается также, что он вернет около 40% своего вознаграждения.

Согласно финансовым результатам за фискальный год, завершившийся в марте, чистая прибыль компании снизилась на 17,5% до ¥366,21 млрд, а объем продаж сократился на 0,5% до ¥8,46 трлн. Panasonic прогнозирует дальнейшее снижение чистой прибыли на 15,3% и сокращение продаж на 7,8% в текущем фискальном году, который завершится в марте следующего года.

В рамках проводимых реформ компания планирует увеличить прибыль более чем на ¥300 млрд иен к 2028 фискальному году.

Компания уже проводила масштабные сокращения в 2001 году, когда еще называлась Matsushita Electric Industrial Co., предложив досрочный выход на пенсию примерно 13 тысячам сотрудников в ответ на ухудшение финансовых показателей после краха «пузыря доткомов». Предыдущие усилия по реструктуризации помогли компании восстановить прибыльность.

Источник: Gazeta.Ru