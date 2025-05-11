Пезешкиан: Иран ни при каких условиях не откажется от своих прав на мирную ядерную энергию

Иран ведет непрямые переговоры с США, чтобы подтвердить свое стремление развивать мирную ядерную энергетику и никогда не откажется от своих прав.

Как передает ТАСС, об этом заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан.

«Мы ведем переговоры, чтобы доказать, что мы не стремимся к войне. Иран никогда не стремился и не будет стремиться к обладанию ядерным оружием, но он ни при каких условиях не откажется от своих прав на мирную ядерную энергию», - приводит слова президента Telegram-канал иранского правительства.

По словам Пезешкиана, ядерные технологии имеют решающее значение для прогресса страны в здравоохранении, сельском хозяйстве, промышленности, и Иран не поступится своими правами под давлением.