Азербайджанский студент возглавил один из крупнейших VR-хакатонов в США – ФОТО

Студент из Азербайджана, Мамедли Илькин Парвиз оглу, обучающийся в одном из ведущих университетов США - Технологическом институте Джорджии (Georgia Institute of Technology), стал директором одного из крупнейших студенческих хакатонов в области виртуальной реальности и новых технологий - ImmerseGT 2025.

Событие привлекло к себе внимание всего технологического сообщества – в течение трёх дней на хакатоне ImmerseGT 2025, прошедшем на кампусе Georgia Tech, собрались более 350 участников из 50 университетов и более 10 стран. Мероприятие запомнилось насыщенной программой: мастер-классами, выставками технологий, сессиями менторства и презентациями инновационных проектов. В этом году ImmerseGT стал одним из крупнейших хакатонов по иммерсивным технологиям в мире.

«Меня невероятно вдохновляет видеть, как иммерсивные технологии распространяются в университетах и за их пределами. Для меня, как для азербайджанца, большая честь возглавлять такую глобальную инициативу. Это демонстрирует, что наша молодежь способна руководить на самом высоком уровне в сфере инноваций», - отмечает в комментарии 1news.az И.Маммедли.

Под руководством азербайджанского студента ImmerseGT привлек финансирование, призы и оборудование на сумму свыше 50 000 долларов (85 тыс. манат – прим.ред.). Среди спонсоров мероприятия - технологические гиганты Snap Inc., Niantic, MeshyAI и инкубатор Georgia Tech CREATE-X, а также такие международные партнёры, как Major League Hacking, Reboot Imagine, GroKit, CELSIUS, AWE и VR/AR@MIT. Некоторые из компаний впервые представили свои новейшие технологии именно на этом хакатоне.

«Хакатоны создают уникальную среду для чистой инновации - здесь за три дня люди с разным опытом объединяются, чтобы создавать технологии, способные изменить мир», - подчеркивает И.Мамедли.

Помимо этого, Илькин Мамедли является президентом студенческой VR-организации в Georgia Tech и играет важную роль в развитии предпринимательства и инноваций в университете. Благодаря его лидерству, ImmerseGT превратился в международно признанную платформу в сфере VR и искусственного интеллекта, а несколько проектов, представленных на мероприятии, уже получили стартовые инвестиции.

В свою очередь подчеркнем, что для Азербайджана успех И.Мамедли - это знак растущей роли страны в глобальной инновационной экосистеме. На фоне того, как технологии VR и ИИ преобразуют такие сферы, как здравоохранение и образование, молодёжь из Азербайджана демонстрирует свою готовность стать лидерами будущего.