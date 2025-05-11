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Жизнь возвращается в Агдам – на первом этапе в село Кенгерли будут переселены 292 семьи - ФОТО

First News Media17:45 - Сегодня
Жизнь возвращается в Агдам – на первом этапе в село Кенгерли будут переселены 292 семьи - ФОТО

Подвергшийся армянскому вандализму и превращенный почти за тридцать лет в руины Карабах вступает в новую эпоху.

Как и на другие территории, освобожденные благодаря славной Победе, одержанной Азербайджанской армией под руководством победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, в Агдамский район также возвращается жизнь. В районном центре и в селах реализуются масштабные строительные-восстановительные и инфраструктурные проекты.

Одним из населенных пунктов, где осуществляется строительство, является село Кенгерли Агдамского района.

Как сообщила региональному корреспонденту АЗЕРТАДЖ пресс-секретарь Службы восстановления, строительства и управления в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Лейла Сараби, фундамент этого села, расположенного в 6 километрах от центра города Агдам, был заложен Президентом Ильхамом Алиевым 4 октября 2022 года. Село Кенгерли спланировано на 2544 человека. Общая проектируемая площадь составляет более 177 гектаров. Всего в селе в 2 этапа предусмотрено построить 632 индивидуальных жилых дома.

На первом этапе сюда планируется переселить 1279 человек. Уже построено 292 частных жилых дома. Это – двух-, трех-, четырех- и пятиквартирные дома. С учетом численности населения, которое планируется здесь разместить, под первый этап строительства села выделена территория площадью 72,5 гектара.

В селе созданы все условия для обеспечения занятости населения, построены различные объекты экономического, образовательного, социального, культурного и бытового назначения, проложены дороги, линии электропередачи, связи, водопровод, обеспечено газоснабжение.

Напомним, что 10 мая Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия первого этапа села Кенгерли Агдамского района.

Источник: АЗЕРТАДЖ

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