Путин и Эрдоган поговорили о реализации совместных проектов в энергетике

Российский лидер Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора затронули тему реализации совместных стратегических проектов в энергетике.

Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Лидеры также выразили обоюдную заинтересованность в дальнейшем расширении торгово-инвестиционных связей, включая реализацию стратегических совместных проектов в энергетике», — говорится в публикации.

Источник: Gazeta.Ru