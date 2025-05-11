В четвертом жилом комплексе в Шуше планируется строительство 16 домов

После освобождения от оккупации 8 ноября 2020 года города Шуша, считающегося колыбелью азербайджанской культуры, здесь начались масштабные строительные работы.

Сегодня город восстанавливается с сохранением исторического облика и культурного наследия, снова принимает своих жителей. На сегодняшний день в Шушу вернулись 376 семей, в общей сложности более 1409 бывших вынужденных переселенцев.

Как сообщил АЗЕРТАДЖ сотрудник Специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе Исмаил Исмаилов, 9 мая при участии Президента Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой был заложен фундамент четвертого жилого комплекса, в рамках проекта которого планируется строительство 16 жилых зданий.

Общая площадь комплекса составляет 6,2 гектара. Здания будут состоять из одно-, двух-, трех-, четырех- и пятикомнатных квартир. Всего в жилом комплексе планируется построить 274 квартиры. На территории жилого комплекса будет создана необходимая социальная инфраструктура.

Следует отметить, что до сих пор в Шуше сданы в пользование жителей 23 здания, состоящие из 450 квартир. На следующем этапе предусмотрена реализация еще трех проектов. На центральной улице города в рамках партнерства государственного и частного секторов строится 10 жилых комплексов, где также возводятся гостиницы, офисные здания и другие объекты.