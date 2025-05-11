Зеленский готов лично встретиться с Путиным в Стамбуле

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что лично будет ждать российского лидера Владимира Путина в Турции в четверг, 15 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины.

«Мы ждем с завтрашнего дня прекращения огня - полное и длительное, чтобы дать необходимую основу дипломатии. Нет смысла затягивать убийства. И буду ждать Путина в четверг в Турции. Лично», - подчеркнул он.

Президент также добавил, что надеется, что на этот раз россияне не будут искать причин, почему они не могут.