В Хельсинки состоялся джазовый концерт ко Дню независимости Азербайджана - ФОТО

Посольство Азербайджанской Республики в Швеции, Финляндии, Норвегии и Дании организовало в Хельсинки концерт и дипломатический прием по случаю Дня независимости Азербайджана.

В мероприятии приняли участие представители общественности Финляндии, проживающие в этой стране соотечественники, а также представители аккредитованного в Финляндии дипломатического корпуса.

Выступившие на церемонии открытия посол Азербайджана Заур Ахмедов и генеральный директор Министерства иностранных дел Финляндии Олли Кантанен отметили позитивную динамику в отношениях между двумя странами, а также напомнили о состоявшихся в прошлом году встречах глав государств и министров иностранных дел. Особо был подчеркнут визит Президента Финляндии в Баку для участия в конференции COP29 и создание в финском парламенте группы дружбы с Азербайджаном. Были также обсуждены имеющиеся возможности для дальнейшего развития двусторонних связей.

На состоявшемся после официальной части концерте выступило джазовое трио под руководством талантливого пианиста Этибара Асадли. Их исполнение было встречено аплодисментами.

Источник: АЗЕРТАДЖ