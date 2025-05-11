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Жители других районов также смогут воспользоваться услугами Шушинского лечебно-оздоровительного центра

First News Media21:20 - Сегодня
Жители других районов также смогут воспользоваться услугами Шушинского лечебно-оздоровительного центра

На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана наряду с другими сферами осуществляются масштабные работы по организации медицинских услуг на высоком уровне. Ярким примером этого стало открытие 9 мая с участием Президента Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой Шушинского лечебно-оздоровительного центра.

Как сообщил АЗЕРТАДЖ начальник отдела работы с документами Управления строящихся учреждений Министерства здравоохранения Джабир Мурадов, фундамент Шушинского лечебно-оздоровительного центра был заложен в ноябре 2021 года с участием Президента Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой. Центр, состоящий из шести корпусов, рассчитан на 90 коек. Здесь будут функционировать терапевтическое, педиатрическое, хирургическое и другие отделения. В центре также имеются консультативная поликлиника, детская поликлиника, отделения лучевой диагностики, функциональной диагностики, физиотерапии и медицинской реабилитации, клинико-диагностическая лаборатория. Шушинский лечебно-оздоровительный центр оснащен медицинским оборудованием, отвечающим современным стандартам, в том числе компьютерным томографом, цифровым телескопическим рентген-аппаратом, цифровым стационарным аппаратом УЗИ. Это, в свою очередь, создает широкие возможности для проведения на высоком уровне обследования и лечения пациентов, обращающихся в центр.

На территории медицинского учреждения построены Центр гигиены и эпидемиологии, корпус гемодиализа и другие корпуса.

Шушинский лечебно-оздоровительный центр играет очень важную роль как проект социальной инфраструктуры, направленный на оказание медицинской помощи и охрану здоровья населения, проживающего в городе. Услугами центра также смогут воспользоваться жители близлежащих городов и районов.

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