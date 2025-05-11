Как проходит Международная архитектурная биеннале в Венеции, где Азербайджан впервые принимает участие - ФОТО

В Венеции успешно продолжается XIX Международная архитектурная биеннале, где Азербайджан впервые принимает участие. Наша страна представлена национальным павильоном под названием «Равновесие. Мотивы Азербайджана».

Нынешняя Архитектурная биеннале направлена на повышение внимания к проблемам изменения климата. Кроме того, выставка призвана исследовать методы адаптации архитектуры к меняющемуся миру посредством природного, искусственного и коллективного интеллекта.

Азербайджан демонстрирует три архитектурных проекта в рамках концепции «Реконструкция. Инновации. Сохранение» — это проекты «Белый город Баку», «Парк Победы» и мечеть в Зангилане. В павильоне также представлена информация о всемирно известном зодчем XII века, основателе Нахчыванской архитектурной школы Аджеми Нахчывани.

Выставка продлится до 23 ноября.

Источник: Gazeta.Ru