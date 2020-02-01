В центре Баку мужчина искромсал жену ножом – ФОТО

Детям и лицам со слабой психикой смотреть фото настоятельно не рекомендуется

Сегодня утром в парке у памятника Гусейну Джавиду в Ясамальском районе Баку (у станции метро «Элемляр Академиясы») совершено вооруженное нападение на девушку.

Как сообщает 1news.az, информацию об этом распространил один из пользователей Facebook, написавший, что мужчина внезапно напал на девушку сзади, нанес ей несколько ножевых ранений и ударов кулаком.

Позднее этот статус был удален.

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Главного управления полиции Баку, майор полиции Эльшад Гаджиев, пострадавшая была доставлена в больницу, нападавший – ее муж Ч. Бахманов – оперативно задержан сотрудниками полиции.

«Причиной нападения Ч.Бахманова на жену стал внутрисемейный конфликт и ревность», - подчеркнул Э.Гаджиев.

Устанавливаются все обстоятельства преступления.

Тимур Рзаев