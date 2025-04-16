В Баку из-за непогоды ограничено движение на ряде дорог

В Баку на некоторых дорогах введены ограничения из-за затруднения движения транспорта на фоне интенсивных дождей.

Об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом МВД.

Согласно информации, в Низаминском районе на проспекте Гейдара Алиева в направлении центра введено ограничение движения транспорта из-за скопления сточных вод в туннеле под Багировским мостом, Центр уже проинформировал о проблеме профильные ведомства.

Кроме того, ограничено движение транспорта на пересечении проспекта Зии Буниятова с улицей Ахмеда Раджабли, на Аэропортовском шоссе в направлении центра около аэропорта.

Подчеркивается, что в настоящее время сотрудники полиции принимают необходимые меры для обеспечения безопасности дорожного движения.