В Индонезии произошло пять извержений вулкана Семеру

Пять новых извержений вулкана Семеру зафиксированы на территории провинции Восточная Ява в центральной части Индонезии.

Об этом сообщило агентство Antara.

По данным сотрудников наблюдательного поста, столб пепла достиг высоты 1 тыс. м над кратером вулкана, или 4 676 м над уровнем моря. Отмечается, что пепел с большой интенсивностью распространяется в северном и северо-восточном направлениях. Центр вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф Индонезии рекомендовал жителям региона и туристам соблюдать осторожность и не приближаться к кратеру в радиусе 3 км из-за опасности выбрасывания вулканом раскаленных камней.

Семеру - четвертый по высоте вулкан в Индонезии (3 676 м над уровнем моря) и самая высокая вершина на острове Ява.

Крупнейший в мире Индонезийский архипелаг, состоящий из 18 тыс. островов, расположен в так называемом тихоокеанском Огненном кольце, из-за чего регион подвержен сильной сейсмической активности. Всего в Индонезии насчитывается более 500 вулканов, из них действующих около 130.