В ХАМАС отказались рассматривать идею переселения из Газы, предложенную Соединенными Штатами и Израилем.

Об этом ТАСС заявил член политбюро ХАМАС Хусам Бадран.

«Лидеры ХАМАС в Газе живут на своей земле, на своей родине и среди своего народа. Любые разговоры об их выезде — это вздор, не заслуживающий обсуждения <...> Израиль борется со всем палестинским народом, а не с ХАМАС и его руководством, как это пытаются представить оккупационные силы», — заявил Бадран.

Также панарабский телеканал Al Arabiya сообщил о том, что палестинское движение ХАМАС предоставит посредникам подробный отчет о состоянии всех находящихся в секторе Газа израильских заложников.

Источник: Gazeta.ru