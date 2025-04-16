В Баку наблюдается сильный ливень с ветром

В Баку в настоящее время наблюдается ливень и порывистый ветер, местами сверкают молнии.

Об этом говорится в информации о фактической погоде Национальной службы гидрометеорологии.

По данным на утро 16 апреля, интенсивный дождь, начавшийся около полуночи, перешел в ливень.

По данным Гобустанской автоматической метеорологической станции, с 00:10 в районе Гобустана идет сильный дождь, выпало 33 мм осадков, что составляет 66% месячной нормы и считается опасным гидрометеорологическим явлением.

В горных районах - Дашкесане, Грызе (Губа), Хыналыге, Гядабейе идет снег.

В настоящее время в Баку и на Абшеронском полуострове наблюдается ливень, сопровождающийся сильным северо-западным ветром с порывами до 33 м/с.

Высота волн на Каспии достигла 3 метров.