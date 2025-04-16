В AYNA предупредили о возможных задержках в движении автобусов

В Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA) предупредили о возможных задержках в интервале между автобусами из-за наблюдающейся в Баку и на Абшеронском полуострове непогоды.

В ведомстве напомнили, что скоростной режим выбирается с учетом погодных условий.

"Поскольку скоростной режим автобусов регулируется в соответствии с фактической обстановкой на дорогах, может наблюдаться увеличение интервалов между автобусами. Пассажиров просят с пониманием отнестись к временным трудностям и соблюдать правила безопасности", - указали в Агентстве.

Там подчеркнули, что несмотря на нестабильную погоду, с утренних часов на линии по всем маршрутам выпущены автобусы.

В связи с нестабильными погодными условиями, наблюдаемыми в Баку и на Абшеронском полуострове, все перевозчики проинструктированы в надлежащей форме, Мониторинговый центр агентства контролирует движение автобусов на дорогах.

"Водители автобусов, обеспечивая безопасное и бесперебойное обслуживание граждан, проинформированы о закрытых туннелях и участках, проезд через которые невозможен. Из-за ограничений, введенных на некоторых дорогах в связи с погодными условиями, схема движения некоторых автобусов, проходящих через эти территории, была изменена. Более подробная информация об этом будет предоставлена в ближайшее время", - отметили в AYNA.

Источник: Report