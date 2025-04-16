В ООН состоялась международная конференция «Деколонизация: тихая революция» - ФОТО

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке состоялась международная конференция «Деколонизация: тихая революция», организованная Бакинской инициативной группой.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, мероприятие организовано в рамках 4-й сессии Постоянного форума по проблеме лиц африканского происхождения. Открывший мероприятие вступительным словом исполнительный директор Бакинской инициативной группы Аббас Аббасов заявил, что поддержка национальных движений и движений за независимость будет продолжена. По его словам, успешное председательство Азербайджана в Движении неприсоединения и последующая деятельность Бакинской инициативной группы положили начало второй волне процесса во имя деколонизации, который уже приносит положительные результаты.

В рамках мероприятия прошли сессии на темы: «Коллективная память, ее стирание и сопротивление коренных народов африканского происхождения» и «Динамика геополитической деколонизации на территориях под колониальным управлением». На мероприятии выступили эксперты, политики и активисты с территорий, находящихся под колониальным гнетом Франции и Нидерландов, включая Гваделупу, Мартинику, Канакию (Новая Каледония), Сен-Мартен, Реюньон, Бонайре, Арубу, Маохи Нуи (Французская Полинезия), Французскую Гвиану. Они рассказали о социальных, экономических и политических последствиях колониальной политики, борьбе за независимость, реакции мирового сообщества на колониализм, важности донесения голосов колонизированных народов до международного сообщества, а также о деятельности Бакинской инициативной группы в этом направлении.

Аббас Аббасов объявил о запуске на сайте Бакинской инициативной группы петиции под названием «Признание колониального гнета и требование выплаты компенсаций». В петиции содержится требование о международном признании материального и морального ущерба, нанесенного народам, пострадавшим от колониального гнета, и выплате компенсаций.

В заключение участники приняли итоговый документ. В документе подчеркивается значительный урон, нанесенный колонизацией, осуждается отказ колониальных держав от ответственности за содеянные исторические преступления. Отмечается, что такие государства, как Франция и Нидерланды, и поныне не отказались от своей колониальной политики. Выражается поддержка неправительственным организациям, таким как Бакинская инициативная группа, и их деятельности по разоблачению колониализма в рамках международного права, и решительно осуждается резолюция, принятая 28 марта Национальной ассамблеей Франции против Бакинской инициативной группы.

В завершение участники выразили признательность Бакинской инициативной группе за организацию мероприятия.