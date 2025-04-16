На каких улицах столицы наблюдаются транспортные заторы?

Министерство внутренних дел обнародовало информацию о ситуации на дорогах столицы.

Как сообщили в ведомстве, в связи с неблагоприятными погодными условиями на ряде ключевых магистралей и улиц Баку наблюдаются заторы.

Наиболее сильные заторы зафиксированы на следующих участках:

- Проспект Гейдара Алиева, основная дорога и вспомогательная дорога в направлении центра;

- Проспект Зии Буньядова от пересечения с улицей Музаффара Нариманова до станции метро "20 января" и от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;

- Шоссе Баку-Сумгайыт в направлении станции метро "20 января";

- Бинагадинское шоссе в направлении станции метро "Азадлыг";

- Улица Али Мустафаева в направлении проспекта Зии Буньядова;

- Проспект 8 Ноября от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

- Улица Абдулвахаба Саламзаде в направлении проспекта Зии Буньядова;

- Тбилисский проспект от станции метро "20 января" в направлении центра;

- Улица Узеира Гаджибейли до пересечения с проспектом Азадлыг;

- Аэропортовское шоссе в направлении станции метро "Кероглу";

- Улица Абдулвахаба Саламзаде в направлении круга "Галаба";

- Проспект Гейдара Алиева, боковая и вспомогательная дороги в направлении станции метро "Кероглу".

Напомним, накануне Национальная служба гидрометеорологии объявила желтое, оранжевое и красное уровни погодной опасности на 16 апреля в связи с ветреной погодой в Баку и на Абшеронском полуострове. Также синоптики предупредили о ливнях и грозах начиная с ночи на 16 апреля до полудня 17 апреля.