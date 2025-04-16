Лига чемпионов УЕФА: определятся все участники полуфинала

Сегодня, 16 апреля, станут известны последние участники полуфинала Лиги чемпионов УЕФА.

В ответных матчах 1/4 финала турнира итальянский "Интер" сыграет с немецкой "Баварией", а испанский "Реал Мадрид" - с английским "Арсеналом".

Обе встречи начнутся в 23:00 по бакинскому времени.

Ранее свое участие в полуфинале ЛЧ обеспечили испанская "Барселона" и французский ПСЖ.

Лига чемпионов УЕФА

1/4 финала

16 апреля

23:00, "Интер" - "Бавария" (первая игра - 2:1);

23:00, "Реал Мадрид" - "Арсенал" (первая игра - 0:3).