Лига чемпионов УЕФА: определятся все участники полуфинала
Сегодня, 16 апреля, станут известны последние участники полуфинала Лиги чемпионов УЕФА.
В ответных матчах 1/4 финала турнира итальянский "Интер" сыграет с немецкой "Баварией", а испанский "Реал Мадрид" - с английским "Арсеналом".
Обе встречи начнутся в 23:00 по бакинскому времени.
Ранее свое участие в полуфинале ЛЧ обеспечили испанская "Барселона" и французский ПСЖ.
Лига чемпионов УЕФА
1/4 финала
16 апреля
23:00, "Интер" - "Бавария" (первая игра - 2:1);
23:00, "Реал Мадрид" - "Арсенал" (первая игра - 0:3).
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