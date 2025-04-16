Израильский самолет из-за ошибки ударил по своим

Израильский истребитель случайно сбросил бомбу рядом с общиной Нир-Ицхак на границе с сектором Газа из-за технической неисправности.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы Армии освобождения Израиля (ЦАХАЛ).

Боеприпас упал на открытой местности, расположенной всего в трех километрах от границы с Газой. В результате инцидента никто не пострадал. Представитель местных властей уточнил, что бомба приземлилась на территории, которую используют фермеры.

По данным Центрального статистического бюро Израиля, в общине Нир-Ицхак проживает около 550 человек.

В мае прошлого года самолет ЦАХАЛ при налете на Рафах по ошибке сбросил снаряд рядом с израильским поселком в районе мошава Ятед на юге Израиля. Боеприпас тогда так же не взорвался.