В Турции снежная лавина унесла жизни 11-ти человек – ФОТО

В турецкой провинции Ван в результате схода лавины погибли 11 человек и еще несколько считаются пропавшими без вести.

Как сообщает Habertürk, бедствие произошло вчера вечером в районе Бахчисарай, когда микроавтобус с 50-ю пассажирами попал под снежную лавину.

На месте ЧП работают многочисленные спасательные и медицинские бригады. Вначале сообщалось о пяти, затем о восьми погибших, сейчас число жертв стихийного бедствия достигло 11 человек, сказал глава МВД страны Сулейман Сойлу.

Как заявил губернатор провинции, поисково-спасательная операция продолжается, так как есть вероятность, что под снежным завалом могут оставаться еще люди.

1news.az