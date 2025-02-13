Состоялись первые финальные партии чемпионата страны по шахматам - ФОТО

Состоялись первые партии финального этапа чемпионата Азербайджана по шахматам.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в финале мужского шахматного турнира Шахрияр Мамедъяров и Рауф Мамедов сыграли вничью. В решающей встрече среди женщин Говхар Бейдуллаева победила Гюнай Мамедзаде.

В партии за 3-е место Ульвия Фаталиева оказалась сильнее Гюльнар Мамедовой.

Завтра пройдут ответные встречи финальных партий за чемпионство.

Отметим, что победитель мужских соревнований получит 20 тыс. манатов призового фонда, а чемпионка женского турнира - 10 тыс.