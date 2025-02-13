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Эрдоган: Исламский мир не допустит реализации плана Трампа по Газе

First News Media21:02 - Сегодня
Эрдоган: Исламский мир не допустит реализации плана Трампа по Газе

Страны исламского мира не допустят реализации плана президента США Дональда Трампа по насильственному переселению жителей сектора Газа.

Как передает TRT Haber, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Исламский мир ни за что не одобрит план Трампа. Организация исламского сотрудничества (ОИС) выступит против него. Я рассматриваю сделку Трампа с Нетаньяху как большую угрозу миру во всем мире. Газа принадлежит палестинцам, никто не вправе отобрать у них Газу. Рассчитываю на скорейший пересмотр этого плана", - подчеркнул президент Турции.

Напомним, что 4 февраля Трамп заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху по итогам переговоров в Белом доме, Соединенные Штаты рассматривают вопрос о долгосрочном владении Газой, чтобы развивать ее в интересах мира на Ближнем Востоке. Американский лидер высказался за переселение палестинцев из сектора в другие страны, которые, по его словам, могли бы "заплатить за это". Он также выразил готовность при необходимости направить в анклав войска. Иран, арабские, а также ряд западных государств выступили против этого плана.

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