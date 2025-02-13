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Сенат Конгресса США утвердил Кеннеди-младшего на пост главы Минздрава

First News Media23:22 - 13 / 02 / 2025
Сенат Конгресса США утвердил Кеннеди-младшего на пост главы Минздрава

Сенат Конгресса США утвердил Роберта Кеннеди - младшего на пост министра здравоохранения и социальных служб.

Как передает ТАСС, трансляцию вел телеканал C-SPAN.

12 февраля Кеннеди-младший прошел процедурное голосование в Сенате. За его кандидатуру высказались 52 сенатора, 48 проголосовали против.

71-летний Кеннеди-младший - племянник 35-го президента США Джона Кеннеди. В ходе последних президентских выборов Кеннеди-младший, ранее состоявший в Демократической партии, выдвигался на пост президента как независимый кандидат. Позже он решил поддержать республиканца Дональда Трампа.

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