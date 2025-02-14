«Спутник Азербайджан» и «BBC News на азербайджанском» прекращают свою деятельность.

Об этом сообщили АПА источники в правительстве. Отмечается, что редакции «Спутник-Азербайджан» и «BBC News на азербайджанском» в Азербайджане будут закрыты.

Отметим, что «Спутник-Азербайджан» функционирует как филиал Российского международного информационного агентства «Россия сегодня».

Сегодня в местной прессе появилась информация о том, что Азербайджаном будут приняты меры относительно работы азербайджанских редакций «Спутник Азербайджан» и BBC («BBC News на азербайджанском»).

В сообщении говорилось, что данное решение принято с целью обеспечения паритета в деятельности государственных медиа Азербайджана за рубежом и иностранных журналистов в стране.

Другими словами, количество журналистов «Спутник-Азербайджан», работающих в Баку, будет приравнено числу журналистов «АЗЕРТАДЖ» в России.

Этот паритет был серьезно нарушен. Так, в то время как у АЗЕРТАДЖ в России всего один корреспондент, в Баку функционирует целая редакция «Спутник Азербайджан». Отмечается, что такой же паритетный подход будет применяться и к «BBC Азербайджан».