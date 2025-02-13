 Оглашены обвинения в отношении Рубена Вардaняна | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Оглашены обвинения в отношении Рубена Вардaняна

First News Media20:23 - Сегодня
Оглашены обвинения в отношении Рубена Вардaняна

Продолжилось судебное заседание по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Вардaняна, обвиняемого по статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики за пытки, наемничество, нарушение законов и обычаев войны, терроризм, финансирование терроризма и другим статьям.

Как сообщает Report, на заседании начальник отдела Управления по поддержке государственного обвинения Генеральной прокуратуры Насир Байрамов огласил обвинения, предъявленные обвиняемому.

Согласно обвинительному акту, Рубен Вардaнян в сентябре 2022 года незаконно пересек государственную границу Азербайджана вне контрольно-пропускных пунктов с территории Армении в направлении Лачынского района и поселился на территории Карабахского экономического района Азербайджана, где временно размещались российские миротворцы.

Он собирал денежные средства, принадлежащие ему и гражданам различных зарубежных стран, под видом "гуманитарных целей" через фонд "Аврора", соучредителем которого он являлся, а также организацию "Мы - наши горы" и в рамках благотворительных акций, и за счет этих средств обеспечивал материальные нужды и снабжал военным снаряжением незаконные вооруженные формирования и группы, не предусмотренные законодательством Азербайджана, незаконно приобретал и ввозил в Азербайджан военное оружие и технику, хранил их на специально организованных военных складах.

Кроме того, он выплачивал ежемесячное вознаграждение членам так называемых "местных отрядов самообороны", не предусмотренных законодательством Азербайджана, а также других вооруженных отрядов и групп, состоящих в основном из профессиональных военных. Варданян договорился с создателем террористической организации VoMa Вартановым Владимиром (Вова) Левановичем и предоставил ему денежные средства для обучения инструкторов его группировки с целью совершения террористических актов против граждан Азербайджана.

Также он договорился с ответственными лицами компании AKVA, действующей на территории Российской Федерации, о создании совместного предприятия и налаживании массового производства управляемых зенитных ракет и комплексов, станций обнаружения целей, аккумуляторных и радиопередающих блоков, других устройств для использования против гражданских и военных объектов на оккупированных суверенных территориях Азербайджана. Кроме того, он вел переговоры и давал соответствующие поручения по приобретению беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) вертолетного типа для использования незаконными вооруженными формированиями на оккупированных территориях Азербайджана и строительству завода по их производству, а также по приобретению и доставке системы радиоэлектронной борьбы незаконным вооруженным формированиям.

В то же время Рубен Варданян в лично составленном плане действий выдвинул инициативу начала террористической операции "Немезис-2" для совершения террористических актов против представителей дипломатического корпуса Азербайджана в зарубежных странах и граждан, выполняющих свои служебные обязанности и общественный долг.

Поделиться:
341

Актуально

Общество

В Баку продолжилось судебное разбирательство по уголовному делу Рубена ...

Общество

В Азербайджане разработана стратегия налоговой службы

Общество

Завтра ЦИК подведет итоги муниципальных выборов

Общество

В Азербайджан с начала войны прибыли почти 2 млн граждан России и Украины

Общество

В Азербайджане разработана стратегия налоговой службы

В Польше учреждена стипендиальная программа имени Национального героя Азербайджана Хокумы Алиевой - ФОТО

Оглашены обвинения в отношении Рубена Вардaняна

В Баку продолжилось судебное разбирательство по уголовному делу Рубена Варданяна - ФОТО

Выбор редактора

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Новости для вас

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

На территории Азербайджана сохраняется ветреная погода - ОБНОВЛЕНО

Погода на среду: В Азербайджане температура воздуха понизится до -18°C

Как долго в Азербайджане продлится нестабильная погода?

Последние новости

В Азербайджане разработана стратегия налоговой службы

Сегодня, 22:00

Семейство индийского миллиардера Амбани стало самым богатым в Азии

Сегодня, 21:45

Ни Украина, ни РФ не получат всего, что хотят - глава Пентагона

Сегодня, 21:21

Эрдоган: Исламский мир не допустит реализации плана Трампа по Газе

Сегодня, 21:02

В Польше учреждена стипендиальная программа имени Национального героя Азербайджана Хокумы Алиевой - ФОТО

Сегодня, 20:40

Оглашены обвинения в отношении Рубена Вардaняна

Сегодня, 20:23

В Баку продолжилось судебное разбирательство по уголовному делу Рубена Варданяна - ФОТО

Сегодня, 20:20

Определились победители третьего дня чемпионата Азербайджана по борьбе

Сегодня, 20:00

Песков: Эр-Рияд подходит как место встречи Путина и Трампа

Сегодня, 19:45

Объявленный в международный розыск гражданин Азербайджана экстрадирован из Болгарии

Сегодня, 19:30

Кому разрешается въезд-выезд через азербайджано-турецкую сухопутную границу?

Сегодня, 19:20

Президент Международной федерации дзюдо поблагодарил Азербайджан

Сегодня, 19:00

Завтра ЦИК подведет итоги муниципальных выборов

Сегодня, 18:45

SOCAR: Утечка на нефтепроводе Нефтяные Камни - Дюбенди устранена

Сегодня, 18:30

В Азербайджан с начала войны прибыли почти 2 млн граждан России и Украины

Сегодня, 18:15

Зеленский: Украина не примет двусторонние переговоры без участия Киева

Сегодня, 18:08

В Баку школьники жестоко избили одноклассника - ВИДЕО

Сегодня, 17:49

В Азербайджане вакцина против ВПЧ станет бесплатной

Сегодня, 17:41

В этот день в Азербайджане усилится ветер

Сегодня, 17:39

Трамп потребовал вернуть потраченные на СМИ деньги налогоплательщиков США

Сегодня, 17:22
Все новости
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Минуло 40 дней с момента трагического крушения вблизи Актау пассажирского самолета AZAL, выполнявшего рейс Баку-Грозный. Авиакатастрофа унесла жизни 38 человек, среди11 / 02 / 2025, 14:50
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

23 / 01 / 2025, 15:25
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31