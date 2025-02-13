Азербайджанская фигуристка завершила выступление на Европейском юношеском зимнем олимпийском фестивале

Азербайджанская фигуристка Лейли Ахундова очередной раз выступила на Европейском юношеском зимнем олимпийском фестивале «Бакуриани-2025» в Батуми.

Как сообщили в Национальном олимпийском комитете (НОК), спортсменка, занявшая накануне 28-е место в короткой программе с результатом 33,84 балла, сегодня выступила в произвольной программе.

Ее выступление судьи оценили в 64,5 балла. С этим результатом она заняла 26-е место.

Таким образом, наша спортсменка завершила фестиваль на 28 месте среди 31 участницы.

За соревнованиями наблюдали генеральный секретарь НОК Азер Алиев, чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев, генеральный консул Азербайджанской Республики в Батуми Фуад Азизов и руководитель делегации Азербайджана на «Бакуриани-2025», заведующий управлением международных связей НОК Анар Багиров.

Официальные представители, встретившиеся со спортсменкой после соревнований, пожелали ей успехов в будущих турнирах и отметили, что этот фестиваль станет большим шагом в ее карьере.

Отметим, что на фестивале с участием около 1000 спортсменов из 48 стран соревнуются в 8 видах (горные лыжи, биатлон, лыжные гонки, хоккей на льду, сноуборд, фигурное катание, фристайл и шорт-трек).

Фестиваль завершится 16 февраля.