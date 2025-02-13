В Польше учреждена стипендиальная программа имени Национального героя Азербайджана Хокумы Алиевой - ФОТО

По инициативе Союза студенток в Польше и при поддержке Совета азербайджанцев Польши учреждена стипендиальная программа имени Национального героя Хокумы Алиевой. Эта инициатива направлена на поддержку академического и социального развития азербайджанских женщин, получающих высшее образование в Польше.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, эта стипендиальная программа, названная в честь Национального героя Окюмы Алиевой, служит нескольким основным целям:

- Увековечить память Национального героя Азербайджана Окюмы Алиевой и познакомить молодые поколения с примером ее героизма;

- Поощрять азербайджанских студенток, обучающихся в Польше, с точки зрения академического и личностного развития;

- Повысить приверженность молодого поколения национальным ценностям и поддержать их активный вклад в жизнь общества.

Отмечалось, что подать заявку могут студенты, получающие высшее образование в Польше, успешно окончившие как минимум один семестр и имеющие высокие академические показатели, а также те, кто активно вносит свой вклад в жизнь общества и участвовал в различных общественных проектах.

Студенты, желающие подать заявку на стипендию, должны заполнить и отправить онлайн-заявку. Обращения будут оцениваться на основе таких критериев, как академические достижения, личная мотивация и активное участие в жизни общества.

Эта стипендиальная программа направлена на поддержку личностного развития азербайджанских студенток, проживающих в Польше, и их больший вклад в жизнь общества.