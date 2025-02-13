Объявленный в международный розыск гражданин Азербайджана экстрадирован из Болгарии

В соответствии с требованиями Европейской конвенции «Об экстрадиции» от 13 декабря 1957 года, уполномоченными органами Республики Болгария было удовлетворено ходатайство Генеральной прокуратуры об экстрадиции гражданина Азербайджана Джейхуна Дадахан оглу Мардалиева.

Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры, в связи с выявленными основаниями для подозрения в том, что данное лицо совершило мошенничество с причинением особо крупного ущерба, он был привлечен в качестве обвиняемого и объявлен в международный розыск за то, что скрывался от следствия.

7 февраля в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции Джейхун Мардалиев был доставлен из Болгарии в нашу страну.